الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
عاجل
مصر وإثيوبيا والسودان يجددون التزامهم بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:00 م
فقدان الشهية
فقدان الشهية
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن المراهقين والشباب المصابين بفقدان الشهية غير العادي، قد يكون لديهم أوزان طبيعية للجسم، ولا يزالون يعانون من مرض خطير.

وتقليديا، يجب أن يكون وزن الشخص أقل 85٪ من وزن الجسم المثالي ليتم تشخيص مرضه بأنه يعاني من فقدان الشهية العصبي.

وفقدان الشهية العصبي اضطراب يتقيد صاحبه بتناول الطعام المقيد، والإفراط في ممارسة الرياضة، بسبب الخوف الشديد من زيادة الوزن ما يؤدي إلى تشويه صورة الجسم.

لكن في عام 2013، تم الاعتراف رسميًا بفئة جديدة من اضطرابات الأكل، وهي فقدان الشهية غير العصبي، لأفراد يستوفون جميع معايير التشخيص الأخرى لهذا المرض، ولكن لديهم وزن الجسم الطبيعي.

ويقول نيفيل جولدن الباحث المشارك بالدراسة، أستاذ طب الأطفال بكلية طب ستانفورد في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "هذه المجموعة من المرضى غير معترف بها، أظهرت دراستنا أنهم يمكن أن يكونوا مرضى طبيا ونفسيا مثل مرضى فقدان الشهية العصبي الذين يعانون من نقص الوزن".

وتعد هذه الدراسة التي نشرت، الثلاثاء، في دورية طب الأطفال Pediatrics هي أكبر تقييم شامل حتى الآن للمراهقين ذوي الوزن الطبيعي المصابين بفقدان الشهية غير العادي.

وقارنت الدراسة 50 مريضا يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي غير الشائع مع 66 مريضا استوفوا معايير التشخيص التقليدية، بما في ذلك نقص الوزن، وكان المشاركون تترواح أعمارهم بين 12 و24 سنة، و91٪ منهم إناث، وتلقى جميع المشاركين علاج اضطرابات الأكل كجزء من الدراسة.

قبل الإصابة باضطراب الأكل، كان لدى المرضى الذين يعانون من مرض فقدان الشهية غير المرضي نسب وزن مرتفعة أعلى من المرضى العاديين.

وأثناء مرضهم فقد المرضى من المجموعتين نفس القدر من الوزن، بمعدل 30 كيلوجراما خلال 15.9 شهر.

وكان لدى المجموعتين علامات حيوية سيئة على قدم المساواة، بما في ذلك انخفاض معدل ضربات القلب، وكان وقف الحيض أحد الآثار الجانبية للمرض، شائعًا على حد سواء في المجموعتين.

وكان لدى بعض أعضاء المجموعتين أيضًا ضغط دم منخفض للغاية، رغم أن هذا كان أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من مرض فقدان الشهية المعتاد.

ويقول أندريا جاربر الباحث الرئيسي بالدراسة: "السياق الأكبر الذي نود الإشارة إليه أنه خلال الـ30 سنة الماضية، تضاعف انتشار السمنة لدى المراهقين إلى 4 أضعاف، وتم إخبار المراهقين بفقدان الوزن دون إعطائهم أدوات للقيام بذلك بطريقة صحية".

ويستطرد: "في البداية، يتم الإشادة بالمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يتبنون سلوكيات غير صحية -مثل التقييد الشديد في الغذاء والتمرينات الشديدة- لفقدان الوزن أو إخبارهم بعدم القلق بشأن مشكلات اضطرابات الأكل لأنهم لا يعانون من نقص الوزن".

ويضيف: "بحلول الوقت فقدوا قدرًا هائلًا من الوزن وعلاماتهم الحيوية كانت في المقابل غير مستقرة ويحتاجون إلى دخول المستشفى".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مصر تُدين حادث الطعن في جرش الأردنية

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق الاجتماع الثلاثي لـ"سد النهضة" في واشنطن

منذ حوالي 4 ساعات

"فتاة العياط" تروي تفاصيل 120 يومًا داخل الحبس دفاعًا عن شرفها

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب: محادثات سد النهضة مضت بشكل جيد

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

مصر تُدين حادث الطعن في جرش الأردنية

"فتاة العياط" تروي تفاصيل 120 يومًا داخل الحبس دفاعًا عن شرفها

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

انطلاق الاجتماع الثلاثي لـ"سد النهضة" في واشنطن

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

ads

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

تنقلات شقيق البغدادي بين سوريا وتركيا تثير الشكوك الاستخباراتية

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.. رسميًا

إطلاق أول مسابقة "فرنسية- مصرية" للشركات الناشئة في مصر

قبل ما تسدد قيمة استهلاكك.. الكهرباء توضح القراءة الصحيحة للفاتورة

منوعات

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

سر تمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

كشكول

غدًا.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

ورشة عمل لبنك المعرفة بـ"تجارة عين شمس"

تفتيش على معاهد الوادى الجديد الأزهرية لقياس أداء المعلمين

دراسات الإسكندرية تدعو الطالبات للمشاركة فى "يوم المكفوفين"

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

أبرزها "غسان كنفاني وغادة السمان".. رسائل الغرام بين الأدباء

محمد عبد النبي يحصد جائزة الأدب العربي 2019 عن رواية "في غرفة العنكبوت"

"الأنثى كتابع في الروايات".. رسالة دكتوراة بآداب دمياط

الأحد.. حفل لفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغوري

صفحتنا ع الفيس بوك