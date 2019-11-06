مراد وهبة: أفكار "بن رشد" لا تزال حية وتمثل جسرا للعبور نحو الحضارة

قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن أفكار "بن رشد" لا تزال حية وحاضرة ومتّقدة، مشيرا إلى أنها تمثل جسرا للعبور نحو الحضارة.



وأضاف "وهبة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "TEN" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "وصلني كتاب عنوانه "تأويلات عن ابن رشد"، مشيرا إلى أن هذا الكتاب اشترك في تأليفه 20 كاتبا.



وأوضح أن هناك تراكم لأفكار ابن رشد بدأت من القرن العشرين وحتى الواحد وعشرين، لافتا إلى أن هذا يعني أن العالم الإسلامي في إمكانه قيادة العالم.



