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بالصور.. إطلالات أحلام فى موسم "ذا فويس" تكشف موضة خريف 2020

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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خلال مشاركتها الأخيرة في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" على قنوات MBC، تحوّلت النجمة الإماراتية أحلام إلى أيقونة موضة عصرية بعد أن خسرت الكثير من وزنها وغيرت من أسلوب أزيائها بالتعاون مع خبيرة المظهر مايا التل.

وقد اختصرت إطلالات أحلام موضة هذا الخريف بامتياز فلا تترددوا في أن تتبنوا تفاصيلها في إطلالاتكن الجديدة.

في مشاركتها الأخيرة بالحلقة السابعة من "ذا فويس"، اختارت أحلام إطلالة عصرية حملت توقيع دار Alexander McQueen. وقد ارتدت ثوبًا أبيض طويلا على شكل قميص تزيّن بحزام عريض باللون الأسود وحقيبة صغيرة مرفقة بسلاسل فضية. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء "بوتس" أسود غطّته المسامير المعدنيّة.

في الحلقة السادسة من "ذا فويس" تألّقت أحلام بإطلالة كاملة من Alexander McQueen أيضًا. وقد اختارت تنورة طويلة من الجلد الأسود الطبيعي وقميص حريري مطبّع نسّقتهما مع صندل أسود من Gianvito Rossi وخاتم وسوار من McQueen.

في الحلقة الخامسة من "ذا فويس" فاجأت أحلام جمهورها باختيار "جامبسوت" من الدنيم حمل توقيع دار Dior نسّقته مع صندل باللون الفوشيا من Gianvito Rossi وقلادة كبيرة من Cartier.

خلال الحلقة الرابعة من "ذا فويس" تألّقت أحلام بإطلالة أنثوية بامتياز حملت توقيع دار Alexander McQueen، وتألّقت بتنورة وقميص باللون الزهري نسّقتها مع سترة "بلايزر" ذات قصة رجالية باللونين الأبيض والأسود. وقد كمّلت إطلالتها بحذاء باللون الزهري تزيّنه المسامير من McQueen أيضًا ومجموعة مجوهرات ماسيّة من Boucheron.

خلال الحلقة الثالثة من "ذا فويس"، اختارت أحلام إطلالة عصريّة بامتياز حملت توقيع Balenciaga، تألّفت من قميص أبيض ذي قصة رجالية وسروال من الجلد الطبيعي ذي خصر مرتفع. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل أسود من Gianvito Rossi وعقد ماسي فاخر من مجوهرات Nsouly.

في الحلقة الثانية من "ذا فويس" تألّقت أحلام بمعطف جلدي أحمر من Alexander McQueen نسّقته مع حزام أسود وحذاء "بوتس" وإكسسوارات من الدار نفسها.

خلال حلقات المرحلة الأولية من "ذا فويس" اختارت أحلام إطلالة عصريّة ذات طابع كلاسيكي من دار Dior. وقد تألفت إطلالتها من سترة على شكل وشاح وسروال تزيّنهما المربعات الحمراء والسوداء نسقتهما مع حذاء "ستيليتو" باللون الأسود وأكسسوارات من Dior.
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