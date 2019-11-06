مصر تُدين حادث الطعن في جرش الأردنية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، حادث الطعن الذي وقع في محافظة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.



وأكد البيان تضامن مصر حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق، ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، متمنيا سرعة الشفاء لمصابي الحادث الآثم.