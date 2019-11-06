تتر "حواديت الشانزليزيه" لـ وائل جسار (فيديو)

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي وإشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته كلِّ من "النجم إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مى سليم، جينا سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب".

نشرت قناة "on e" تتر مسلسل حواديت الشانزليزيه للمطرب وائل جسار تحت عنوان "أيه اللي وصلنا لكده"، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه فى فترة الخمسينيات، وتم تصوير مشاهده في عدة بلاتوهات مختلفة وشوارع مدينة الإنتاج الإعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصا للعمل والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة.