"قسد" تعلن استئناف العمل مع التحالف الدولي لمكافحة داعش

قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، مساء اليوم، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.



ونشر عبدي، في تغريدة على موقع اتواصل الاجتماعى"تويتر"، نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة "داعش" وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا"، موضحًا أن ذلك تم "وفقًا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض".



وكانت قوات سوريا الديموقراطية " قسد " نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي، وصرح مسؤول المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي، بأن "خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال".