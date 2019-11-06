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تكنولوجيا

هاتف جديد من "شاومى" مزود بـ5 كاميرات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد "CC9 Pro" المزود بـ5 كاميرات أحدهما بدقة 108 ميجابكسل، ليصبح أول هاتف ذكي في العالم بأعلى دقة عدسة، ما يجعله منافسًا قويًا للعديد من الهواتف القوية.

ويأتي الهاتف بالتعاون مع سامسونج، حيث زودت الأخيرة الهاتف الصيني "CC9 Pro" بمستشعرها 108-megpixel ISOCELL Bright HMX"،
وبجانب هذه الدقة العالية، تتمتع الكاميرات الأربعة الأخرى بدقة 20 و12 و5 و2 ميجابكسل على التوالي، إضافة إلى كاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 32 ميجابكسل.
ويتمتع الهاتف بفضل كاميراته التصوير بدقة 4K بمعدل 960 إطارًا في الثانية، إضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة، بحسب موقع "أندرويد أوثوريتي"
ومن مواصفات الهاتف التقنية:
1- شاشة قياس 6.47 بوصة من نوع "أمولد"
2- معالج كوالكوم "سناب دراجون 730G "
3- بطارية سعة 5260 ميللي أمبير ساعة
4- ذاكرة عشوائية "رام" بسعة 6 أو 8 جيجابايت
5- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت
6- يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9"
7- تصميم من الزجاج والألومنيوم القوي
8- مايكروفون خاص لعزل الضوضاء
يدعم الشحن السلكي بقوة 30 واط قادر على شحن كامل خلال 65 دقيقة، و58% خلال 30 دقيقة
يتضمن منفذ سماعات "جاك 3.5" التقليدي مع دعم لتقنية "NFC"
ويتوفر الهاتف في الصين أولًا وقريبًا في باقي الأسواق العالمية، بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار حسب سعة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية.
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