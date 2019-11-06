"مجلس قليوب" يصدر قرار هدم المبنى الثالث بمصنع "أبو حوا" المحترق

أصدر مجلس مدينة قليوب برئاسة حامد طلبة رئيس المركز والمدينة ترخيصا لهدم المبنى الثالث بمصنع "أبو حوا" بقليوب والذي نشب به حريق هائل أو أمس الإثنين، والتي خلفت خسائر تصل إلى مليار جنيه، على أن تبدأ أعمال هدم المبنى الذي تآكل من النيران صباح غد الخميس، حتى تستطيع الحماية المدنية الانتهاء من أعمال التبريد.



وتفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم موقع أحد مصانع المخللات بأبوالغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، والذي تعرض لانهيار جزئي نتيجة لتسرب مياه بالطابق الثاني.



وفي هذا السياق أمر محافظ القليوبية تشكيل لجنة فورية لمعاينة المبنى من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبنى حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.



ومن المعاينة المبدئية للمصنع تبين وجود تسريب مياه مالحة، وبها بعض المواد الكيماوية في الطابق الثاني، مما أثر على المبنى وأدى لتعرضه للانهيار الجزئي.