العثور على جثة "متسول" داخل "كوم قمامة" بالمنصورة

عثر عدد من أهالي شارع بنك مصر بمدينة المنصورة على جثة "متسول" مجهول الهوية ملقى بجوار كوم قمامة بالشارع.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أهالى شارع بنك مصر، بعثورهم على جثة شخص مجهول الهوية بكوم كمية من القمامة بالشارع.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره، فيما أكد شهود عيان على أنه "متسول" ودائم التواجد بالمنطقة وأنه كان يجلس فى المكان ثم فوجئوا بوفاته فجأه.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وتحديد هويته.