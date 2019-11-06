ما علاقة تركيا بشقيق "البغدادي"؟ (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريبا نشرته صحيفة "The National"، كشفت فيه أن أحد أشقاء الإرهابي أبو بكر البغدادي، ويدعى "جمعة"، تنقل عدة مرات إلى مدينة إسطنبول التركية لإيصال واستلام رسائل تتعلق بعمليات تنظيم داعش في سوريا والعراق وتركيا.

وبحسب التقرير، قالت مصادر في الاستخبارات العراقية للصحيفة، إن أجهزة الاستخبارات العراقية والأمريكية راقبت تحركات "جمعة" داخل الأراضي التركية، حيث قام ضباط استخبارات عراقيين بتجنيد مصدر في إسطنبول، كشف لهم أن "جمعة" كان يقابل أشخاصا في تركيا بتكليف من شقيقه.

هذا وقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا منذ عدة أيام أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم دااعش، وعدد من أطفاله، ومساعديه.



