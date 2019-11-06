عرض "الرسالة" احتفالا بالمولد النبوي في بيت المطروحية

أعلن الكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، أنه سيتم عرض فيلم "الرسالة" بطولة أنطوني كوين والذي يروي الدعوة في بداية الإسلام وتم ترجمته إلى 12 لغة وحقق نجاح كبير يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري.



وأوضح مدير النادي الاجتماعي بمطروح أنه تم العمل على كتابة سيناريو الفيلم بواسطه 6 كتّاب أبرزهم الإيرلندي الشهير هاري كرايغ متعاونًا في الكتابة مع عبد الحميد جودة السحار وتوفيق الحكيم وأحمد شلبي وكاتبين آخرين من طرف الأزهر.



وأشار "صالح يونس" إلى أن كتاب السيناريو نجحوا في توصيل الرسالة صحيحة إلى العالم بأسلوب حضاري مؤكدا أن جاء ذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف.