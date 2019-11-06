أنغام بإطلالة جذابة في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)

بدأ منذ قليل، حفل المطربة أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.



وظهرت أنغام خلال الحفل بإطلالة جذابة وهي مرتدية فستان ذهبي اللون واستقبلها الجمهور بترحيب وتصفيق حاد.



وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "عمري معاك"، وسط ترحاب كبير من قبل جمهور الحفل الذي امتلأ المسرح الكبير عن آخره، ليرفع الحفل شعار "كامل العدد"، وقدمت بعدها العديد من الأغنيات ومنها: "اساميك الكتيرة، وحالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني، وبقول ناسياك، ولا دبلت".