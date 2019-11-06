حسام بدراوي: طرحت رؤيتي السياسية من خلال مقالاتي لكي تفيد الوطن

قال الدكتور حسام بدراوي، سياسي بارز، إنني رفضت دعوة أيمن نور لأكون ضمن 100 شخصية في أي مبادرة يطرحها.



وأضاف "بدراوي" خلال لقاءه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "طرحت آرائي بشأن التعديلات الدستورية بكل حرية من داخل مصر دون قيود، وما أقوله في الخفاء، أقوله في العلن، من داخل بلدي"، متابعا: من يريد أن يتحدث معي فليتحدث معي من داخل مصر.



وتابع: "طرحت رؤيتي السياسية من خلال مقالاتي لكي تفيد الوطن، ولا ألجأ للهدم تحت أي ظروف".

