إنشاد ديني وكورال احتفالًا بالمولد النبوي بثقافة أسوان (فيديو)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمناسبة الأحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث نظم الثقافة حفلًا فنيًا على مسرح قصر ثقافة أسوان، بحضور رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس إقليم جنوب الصعيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان.



تضمن الحفل قرآن كريم، ومحاضرة "ولدى الهدى" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد تحدث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد.



أعقبها أمسية شعرية "فى حب الرسول" للطالب طارق محمد، قصيدة "ولد يتيما" للشاعرة هناء جابر، وفي الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى عرضا متميزا، أنشدت الفرقة عددا من القصائد والتواشيح الدينية "قمروا، من مثل أحمد، عطر الله روضة المصطفى، فى الرضوة النبوية، سلام الله على الهادي، يا جمال النبى"، من مشاركات الفرقة مهرجان سماع سنويا، إندونيسيا، الجزائر، تونس، السودان، المحافل الدولية بالهند.



ونظم قصر ثقافة كوم أمبو عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو بقيادة أحمد عبد الحميد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الدينية"قمرا، مشتقلك يا نبينا، إلى رحاب اليثربى".