سميرة سعيد: المتسابقون أقوياء ولكن The Voice لشخص واحد فقط

عبرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن إعجابها بالأصوات في فريقها ببرنامج "The Voice"، مؤكدة أنهم رائعين.



وأضافت خلال تصريحاتها لـ mbc: "طموح المتسابقين عالي جدًا وأنك تقول لأحد المتسابقين إنك هتمشي الموضوع صعب للغاية، ولكن في النهاية The Voice هو صوت وأحد فقط، فكل فترة الأقوى والأفضل والأثبت هو من يبقى".



يذكر أن مرحلة المواجهة في برنامج The Voice ستنتهي يوم السبت المقبل ومن بعدها تبدأ مرحلة العروض المباشرة في البرنامج والتي ينتج عنها في الحلقات النهائية اختيار The Voice للموسم الخامس.