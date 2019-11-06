رانيا يوسف في سهرة خاصة مع النجوم.. صور

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من حفل خاص جمعها بعدد من النجوم وأصدقائها.



وشارك في الاحتفال الذي أقيم بأحد الكافيهات الفنانة لقاء الخميسي، ونسرين أمين، وعدد من الأصدقاء.



يذكر أن رانيا يوسف، احتفلت مؤخرًا ببداية تصوير "صندوق الدنيا"، ويدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.



"صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.