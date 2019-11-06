تفكيك خلية إرهابية غرب تونس

تمكنت وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني في ولاية القصرين، الكائنة بوسط غرب تونس، من تفكيك خلية تقدم دعما لوجستيا للمجموعات الإرهابية المتحصنة بمرتفعات المنطقة.



وأفاد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأن الخلية تتألف من 8 أشخاص، مشيرا إلى أن العمل الأمني بولاية القصرين متواصل بهدف الحد من الجرائم المنظمة ومكافحة ظاهرة التهريب والارهاب.

