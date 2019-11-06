حسام بدراوي: ثقافة الشعب المصري ما زالت مرتبطة بالسلطة التنفيذية

قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن ثقافة الشعب المصري ما زالت سياسيا مرتبطة بالسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذا ليس بشيء سيئ، لأنه يدرك أنه لا يستطيع أن يحل مشاكل دائرته إلا عن طريق الاتصال بمدير الأمن ومدير التعليم، على سبيل المثال.



وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "فكرة الحزب الواحد في مصر مبنية على الالتصاق بالسلطة التنفيذية".



وذكر أن الأجهزة عندما لا تسمح بالتعددية الحزبية في الفترة الأولى من الحكم، فهذا يعني الحاجة لضمان ثبات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى التعددية بدون الانفتاح.

