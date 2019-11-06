إصابة 4 أشخاص بحروق وكدمات في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بحروق شديدة وكدمات وكسور، إثر حادث اصطدام دراجتين بخاريتين واشتعالهما على طريق "الجمالية- الإسكندرية الجديدة" بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بوصول إشارة من مستشفى الجمالية بوصول ٤ أشخاص مصابين بكسور ونزيف وحروق شديدة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن المصابين هم: "هاشم. ف" و"محمد. ف"، و"ناجي. س"، و"محمد. س" ومقيمون بمركز الجمالية وحالتهم خطيرة واحتجزوا في العناية المركزة ادعاء حادث طريق.



وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الدراجتين اصطدما ببعضهما مما أدى إلى تحولهما إلى كتل نارية أدت إلى احتراق وإصابة مستقليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم رفع آثار الحادث.