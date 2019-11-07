توقعات بحالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار الرعدية

يترقب العديد من المواطنين حالة الطقس خلال الأيام القادمة، نظرا لما تعانيه من التقلبات الجوية فى الفترات السابقة.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس، اليوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، حيث يسود طقس معتدل بحسب موقعها الرسمي.



وأوضحت الهيئة في بيانها أنّه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على شمال البلاد حتى جنوب الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



كما أشارت إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية وتكون رعدية على حلايب وشلاتين.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر على مختلف مناطق الجمهورية كما يلي:



الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.