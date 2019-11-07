الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

توقعات بحالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار الرعدية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
يترقب العديد من المواطنين حالة الطقس خلال الأيام القادمة، نظرا لما تعانيه من التقلبات الجوية فى الفترات السابقة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس، اليوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، حيث يسود طقس معتدل بحسب موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنّه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على شمال البلاد حتى جنوب الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما أشارت إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية وتكون رعدية على حلايب وشلاتين.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر على مختلف مناطق الجمهورية كما يلي:

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد اقتحامه مقر "الموسيقيين".. صرف حمو بيكا من النيابة

منذ حوالي 8 ساعات

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق الاجتماع الثلاثي لـ"سد النهضة" في واشنطن

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

مصر تُدين حادث الطعن في جرش الأردنية

"فتاة العياط" تروي تفاصيل 120 يومًا داخل الحبس دفاعًا عن شرفها

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

انطلاق الاجتماع الثلاثي لـ"سد النهضة" في واشنطن

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

ads

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

تنقلات شقيق البغدادي بين سوريا وتركيا تثير الشكوك الاستخباراتية

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.. رسميًا

إطلاق أول مسابقة "فرنسية- مصرية" للشركات الناشئة في مصر

قبل ما تسدد قيمة استهلاكك.. الكهرباء توضح القراءة الصحيحة للفاتورة

منوعات

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

سر تمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

كشكول

غدًا.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

ورشة عمل لبنك المعرفة بـ"تجارة عين شمس"

تفتيش على معاهد الوادى الجديد الأزهرية لقياس أداء المعلمين

دراسات الإسكندرية تدعو الطالبات للمشاركة فى "يوم المكفوفين"

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

أبرزها "غسان كنفاني وغادة السمان".. رسائل الغرام بين الأدباء

محمد عبد النبي يحصد جائزة الأدب العربي 2019 عن رواية "في غرفة العنكبوت"

"الأنثى كتابع في الروايات".. رسالة دكتوراة بآداب دمياط

الأحد.. حفل لفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغوري

صفحتنا ع الفيس بوك