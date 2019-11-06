"الأنثى كتابع في الروايات".. رسالة دكتوراة بآداب دمياط

تناقش كلية الآداب بجامعة دمياط، رسالة دكتوراه تحت عنوان "الأنثى كتابع في روايات مختارة لـ إف. أسكوت فيتزجيرالد ومارجريت أتوود ورجاء الصانع: دراسة من منظور علم النفس النسوى"، مقدمة من الباحث رشاد مختار رشاد حامد مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية، لنيل درجة الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها تخصص الرواية.



وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من: الدكتور زكي محمد عبدالله أستاذ متفرغ الأدب الإنجليزي بكلية الأداب جامعة دمياط "مناقشا ورئيسا"، والدكتور عبدالجواد علي عبدالجواد النادي أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة طنطا "مناقشا"، والدكتور أحمد محمد عادل محب الكحكي أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة دمياط "مشرفا".



وستعقد المناقشة علانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، بمسرح كلية الآداب بجامعة دمياط.