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فن

أنغام تبدأ حفلها بمهرجان الموسيقى العربية بـ "عمري معاك"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:51 م
أنغام
أنغام
حسن أمين
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بدأ منذ قليل حفل المطربة أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "عمري معاك"، وسط ترحاب كبير من قبل جمهور الحفل الذي امتلأ المسرح الكبير عن آخره، ليرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وحضر الحفل كل من الإعلامية لميس الحديدي وهالة سرحان وإنجي علي، والفنان أحمد السعدني، وإلهام شاهين، ولاعب نادي الأهلي المعتزل عماد متعب وزوجته.

يشار إلى أنه اُفتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.
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