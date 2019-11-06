"أبو شقة" يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئتين البرلمانية والعليا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام على الجميع.



كما تقدم "أبو شقة" بالتهنئة لقيادات القوات المسلحة والشرطة بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ أبناء الجيش والشرطة، العين الساهرة لحفظ أمن وأمان الوطن، والتصدي لأعدائه والحفاظ على مقدراته.



وهنأ "أبو شقة" أيضا جموع الشعب المصري والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا إن ميلاد النبي، صلى الله عليه وسلم، كان ميلادًا للرحمة بالإنسانية جمعاء، فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يمدنا بمزيد من الأمل والنور لتتوحد كلمتنا وتنطلق المساعي الحميدة نحو بناء الوطن وعمرانه، رغبة في استعادة واستلهام روح المحبة بين جموع أبناء الشعب المصري والعربي والإسلامي.



وأكد أبو شقة أن قراءة سيرة النبي العطرة وتطبيقها التطبيق العملي ضرورة ملحة في ظل ما تعيشه مصر والوطن العربي والإسلامي من أحداث جسام، تتطلب من الجميع التمسك بأخلاق المبعوث رحمة للعالمين وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة التي تدعو إلى الوحدة والتكاتف بين الجميع، وصون وحفظ الأوطان والذود عنها ضد المخاطر التي تصوب نحو الوطن، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الشعوب والأوطان.