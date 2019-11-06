وزير الخارجية الأمريكي يصل ألمانيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ألمانيا في زيارة تستغرق يومين.



وهبطت طائرة الوزيرة مساء اليوم، في مدينة نورنبرج، جنوب ألمانيا، حسبما أفادت السفارة الأمريكية في برلين.



وقالت السفارة إن الوزير سيلتقي في أول محطة له خلال الزيارة بالجنود الأمريكيين الموجودين بقواعد عسكرية بولاية بافاريا.



وسيزور الوزير الأمريكي مدينتي لايبتسيج وهاله غدا الخميس، وقرية مودلارويت التي كانت تقسمها الحدود بين غرب ألمانيا، ممثلا في ولاية بافاريا، ووشرق ألمانيا، ممثلا في ولاية تورينجن، وذلك قبل إعادة توحيد شطري ألمانيا قبل 30 عاما.



وسيكون وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في استقبال نظيره الأمريكي في قرية مودلارويت، التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة.



ومن المنتظر أن يجري الوزير الأمريكي مباحثات بعد غد الجمعة في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع، أنيجريت كرامب كارينباور ووزير المالية، أولاف شولتس، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة.



وكانت آخر زيارة رسمية لبومبيو في برلين أواخر مايو الماضي.