والد فتاة العياط: "نشكر القضاء المصري على نزاهته"

علق أحمد، والد أميرة المعروفة إعلاميًا بــ"فتاة العياط"، على عودة ابنته بعد حبس 120 يومًا بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف، قائلًا: "المحامية دينا المقدم بذلت مجهودًا عظيمًا بعد ربنا سبحانه وتعالى".

ووجه "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، الشكر للقضاء المصري، قائلًا: "طول عمري عندي ثقة في القضاء المصري؛ لأنه لا يقبل أي ظلم على أي مواطن، وأنا كنت واثق من براءة بنتي".

وتابع: "أميرة مش عايزة حد ينصحها وأخدت الدرس بنفسها"، مستكملًا: "نشكر القضاء المصري على نزاهته، ونشكر وزير الداخلية على حسن معاملة الضباط".