ترامب: محادثات سد النهضة مضت بشكل جيد

وانطلق منذ قليل، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاجتماع الثلاثي الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور ممثل البنك الدولي.





ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، وسط مساعٍ مصرية؛ للوصول إلى اتفاق عادل لأزمة سد النهضة بعد الجمود في المفاوضات الفنية.





وقبيل الاجتماع الثلاثي، عقد شكري لقاءات مع جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي بحث سُبل دفع العلاقات المُتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى آفاق أرحب، ودعم آليات التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما يتوافق مع طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويسهم في تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين.