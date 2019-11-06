فتاة العياط: "أنا غلطت وبحاسب نفسي" (فيديو)

قالت "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بعد خروجها من حبس استمر لمدة 120 يومًا بتعمة القتل دفاعًا عن الشرف: "كنت فرحانة إني رجعت لبابا وماما، وكنت بقولهم يسامحوني لأني غلطت وبحاسب نفسي على غلطتي لأني خرجت من البيت مع حد معرفهوش من غير إذن بابا".

ووجهت "أميرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، رسالة للفتيات، قائلة: "بقول لكل بنت تحافظ على نفسها وتتعلم من الدرس اللي أنا شوفته، ومن الأيام الصعبة إللي أنا مريت بيها"، متابعة: "خلوا بالكم ومتثقوش في أي حد".