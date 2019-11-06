حسام بدراوي: السيسي بدأ في بناء البنية التحتية الاقتصادية للدولة

قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن الملف السياسي في مصر صعب جدا بعد انهيار مؤسسات الدولة خلال حكم الإخوان.



وأضاف "البدراوي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "في السنوات الأولى لحكم الرئيس السيسي أوقف انهيار الدولة وبدأ في بناء مؤسساتها"، مؤكدا أن الرئيس السيسي بدأ في بناء البنية التحتية الاقتصادية للدولة.



وأوضح أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى بناء سياسي يضم لاعبين ومنافسة قوية.

