إنجي علاء تكشف طقوسها في الكتابة والصعوبات التي تواجهها في "النهاية"

عبرت الكاتبة إنجي علاء، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها "بلا دليل"، وردود الأفعال التي تلقتها عليه منذ عرض الحلقات الأولى من العمل.



وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إن المسلسل واجه العديد من الصعوبات ومنها أنها تعاقدت عليه منذ 3 سنوات وتوقفت لظروف كثيرة خارجة عن إرادتها ولكنها كانت تصيبها بالإحباط ومن كان يساعدها لتخطي ذلك هو الجمهور.



وأضافت، أنها تعيش الحالة وتعطيها كل جهدها والغموض في 45 حلقة لكي تبنيه في الدراما ليس سهلًا والمسلسل بوليسي ولكنه معالج اجتماعيًا بطريقة مختلفة.



وكشفت أنها لها طقوس ومكان خاص للكتابة وهو منزل والدتها وذلك بسبب الهدوء كما أنها تفضل أحيانا الكتابة وسط الزحمة ولكنها تكون ناس لا تعرفها ووقتها يأتيها الإلهام.



وعن تعاقدها كاستايلست لمسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف، قالت: "المسلسل صعب لأنه غير معاصر فهو يبدأ من سنة 2120 وهذا ليس سهلًا خالص كتصميم أزياء وشكل الشخصيات والشعر والماكياج ويحتاج تحضير وقت طويل ضخم".



وتابعت: "أول الداعمين يوسف الشريف كزوج ومؤلفين ومخرجين من الذين عملت معهم والذين لم أعمل معهم قبل".



#عرب_وود | الكاتبة إنجي علاء تكشف عن سعاتها بردود أفعال الجمهور على مسلسلها #بلا_دليل وحدثتنا عن الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذه @engyalaa pic.twitter.com/vUZAYGcICu — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 6, 2019