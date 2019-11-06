"فتاة العياط" عن المتهم: "كان عايز مني أعز ما ليا"

روت "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، تفاصيل الواقعة، وحبسها 120 يومًا داخل الحبس بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف، قائلة: "كان عايز مني أعز ما ليا، وطلب مني حاجة مش كويسة، ومكنش ينفع أعمل كده".

وأشارت "أميرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنها في الصف الثاني الإعدادي، وتريد استكمال تعليمها.

ولفتت فتاة العياط، إلى أنها وصلت إلى منزلها أمس الساعة الثالثة فجرًا.