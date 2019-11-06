"فتاة العياط" تروي تفاصيل 120 يومًا داخل الحبس دفاعًا عن شرفها

روت "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، تفاصيل 120 يومًا داخل الحبس بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف، قائلة: "كنت تعبانة وبحلم أحلام وحشة، وبشوف القتيل دايمًا".







وتابعت "أميرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "الأيام كانت صعبة جدًا بالنسبالي واليوم كان بيعدي عليا سنة".







واستكملت: "السجينات كانوا بيعاملوني معاملة صعبة جدًا، ومكنتش بقدر أقعد معاهم".