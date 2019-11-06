لقاء تنسيقي بين "مياه المنيا" و"الري" استعدادًا للشتاء

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة وقيادات الري لقاء تنسيقيا، وذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.



تأتي هذه الاجتماعات في ظل تكليف محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالتنسيق بين القطاعات المختلفة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



تناول اللقاء استعدادات شركة المياه ومديرية الري وعمل المحطات أثناء السدة الشتوية خاصة بالنسبة للمحطات المنشأة على البحر اليوسفي، ومنها محطة إبشادات بملوي وبني عامر بالعدوة.



من ناحية أخرى كرم الشهاوى العاملين المحالين للمعاش، حيث نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والإعلام احتفالية لتكريم المحالين للمعاش على ما بذلوه من جهد للنهوض بالشركة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والنقابة وعدد من العاملين بالشركة، وقام الحضور بتوجيه الشكر لرئيس شركة المياه والصرف الصحي على ما يقوم به من لفتات إنسانية تقديرا للعاملين بالشركة متمنين له مزيدا من النجاح والتوفيق.