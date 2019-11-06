مقتل 12 جنديًا من الجيش الأفغاني وتدمير 5 مدرعات

كشف موقع حركة طالبان الأفغانية "صوت الجهاد" قيام الحركة بعدة هجمات على رتل عسكري للجيش الأفغانى بمنطقة هندرة التابعة لمديرية بشتونكوت بولاية فارياب.



وأكد الموقع استهداف الرتل العسكري الأفغاني، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والعبوات الناسفة، وكان في طريقه إلى منطقة جقماق، واستمرت العملية حتى الساعة الـ 3 من عصر اليوم، وأسفرت عن تدمير 5 مدرعات، ومقتل 12 جنديا من وحدة القوات الخاصة وجرح 6 آخرين.