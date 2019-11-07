حظك اليوم.. برج القوس الخميس 7 نوفمبر 2019
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:24 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:
مهنيًا: تشتد أزمة وتنشأ نزاعات شخصية، ربما تحتار بأمرك في حين يؤدي الشركاء أو الجماعات التي تنتمي إليها أو الفريق الفاعل في حياتك دورًا كبيرًا.
عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار.
صحيًا: كثرة الفوضى والضجيج حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.