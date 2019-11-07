حظك اليوم.. برج القوس الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:





مهنيًا: تشتد أزمة وتنشأ نزاعات شخصية، ربما تحتار بأمرك في حين يؤدي الشركاء أو الجماعات التي تنتمي إليها أو الفريق الفاعل في حياتك دورًا كبيرًا.





عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار.





صحيًا: كثرة الفوضى والضجيج حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك.



