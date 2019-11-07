حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر.



عاطفيًا: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، قد تقلق أو تستاء بسبب عطل منزلي أو غيره أو ربما بشأن مسألة عائلية.



صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.