5 أيام "سفر وسياحة" فى المغرب: حياة عربية وسط طبيعة أوروبية

طبيعة أوروبية خالصة تحيط بك من كل اتجاه، فى كل المدن تقريبًا وخاصة الحدودية منها، حتى إنك قد تنسى للوهلة الأولى أنك موجود فى إحدى الدول الإفريقية العربية، التى تقع فى شمال القارة السمراء، حتى ينبهك لذلك الحديث العربى لمواطنيها وأزياؤهم وطريقة معيشتهم. إنها دولة المغرب، التى زرتها على مدى ٥ أيام، تجولت خلالها فى العديد من المدن هناك، بداية من الدار البيضاء، مرورًا بكل من الرباط وطنجة وأخيرًا مدينة شفشاون.



مدينة الدار البيضاء أو «كازابلانكا» كانت المحطة الأولى للزيارة، بعد مغادرة مطار محمد الخامس، وهى تشبه إلى حد كبير مدينة الإسكندرية فى مصر.

و«كازابلانكا» هو الترجمة الحرفية لاسم المدينة باللغة الإسبانية، وأطلق عليها اسم «التلة» فى اللغة الأمازيغية، وتسمى اختصارًا بالاسم المحلى «كازا».



وتعتبر «كازابلانكا» أكبر مدينة فى المغرب وعاصمته الاقتصادية، وواحدة من أكبر وأهم المدن فى القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية، وتقع وسط غرب المغرب على بعد حوالى ٩٥ كم جنوب العاصمة الإدارية «الرباط» على ساحل المحيط الأطلسى.

وتضم المدينة عددًا من المساجد المميزة المبنية على الطراز المغربى، على رأسها مسجد الحسن الثانى الذى شارك فى بنائه كل أهل المغرب، ويضم أطول مئذنة فى العالم، كما أنها تضم معالم سياحية أخرى مثل: منارة العنق والكرة الأرضية وحديقة جامعة الدول العربية وكنيسة القلب المقدس وملعب محمد الخامس و«تكنو بارك».

ثانى المحطات كانت مدينة الرباط، العاصمة السياسية للمغرب، التى يتمركز بها جميع القادة والسياسيين والدبلوماسيين، ومن المعروف أن «الموحدون» هم من أسسوها، أواسط القرن الثانى عشر، وبنى فيها عبدالمؤمن بن على القلعة المحصنة ومسجدًا ودارًا للخلافة، ويعتبر حفيده يعقوب المنصور المؤسس الحقيقى للمدينة، فيما ذكر عدة مؤرخين أن اكتمال بنائها كان فى عهد «أبى يوسف المنصور»، بما فى ذلك السور والبوابات.

وتعد الرباط دون شك قطعة من أوروبا، من حيث تنسيق ونظافة الشوارع، وتحتوى على «قصبة الأوداية» التى صور بها النجم العالمى توم كروز أحد أجزاء سلسلة أفلامه الشهيرة «Mission Impossible» أو «المهمة المستحيلة»، وسبق أن فازت بالمرتبة الثانية فى قائمة «سى إن إن» لأفضل المقاصد السياحية لعام ٢٠١٣.

انتقلت بعد ذلك إلى مدينة طنجة ذات الطبيعة الخلابة، حيث يتلاقى البحر المتوسط مع المحيط الأطلسى، وتوجد العديد من المزارات السياحية الشهيرة وعلى رأسها «مغارة هرقل».

أما مدينة شفشاون، المحطة الأخيرة للرحلة، فيطلقون عليها «عروس المغرب» و«جنة الله على الأرض»، وهى من أهم مناطق الجذب السياحى فى المغرب بسبب لونها الأزرق المميز الذى يغطى كل شىء تقريبًا فى المدينة، من منازل وشوارع وطرقات ومساجد ومصالح حكومية. وتضم المدينة العديد من المعالم السياحية، مثل «الحصن الحربى القديم» الذى يقع فى المنطقة القديمة فى المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر الميلادى أثناء محاولة صد الاحتلال البرتغالى، بجانب مجموعة متنوعة من الأحياء العتيقة مثل: «السويقة» و«العنصر» و«الصبانين» والأندلس و«منبع رأس الماء» و«شارع المغرب العربى».

ومن أشهر معالم «المدينة الزرقاء» كذلك متحف «القصبة الإثنوغرافى» الموجود فى ساحة «وطاء الحمام»، المحاطة بسور تتوسطه ١٠ أبراج، وتجسد طريقة بنائها النمط الأندلسى فى العمارة، وتحيط بالمتحف حديقة واسعة، ويحكى تاريخ المنطقة فى العصر الوسيط.

كما تضم المدينة شلالات «أقشور» الواقعة فى محمية «تلاسمطان»، وتعد من أشهر المناطق التى يقصدها السياح القادمون إلى شفشاون، ومنبع «رأس الماء»، وهو المصدر الرئيسى للماء الصالح للشرب لأهالى المدينة.

والتسوق فى مدن المغرب المختلفة له طابع خاص فى ظل تميز المنتجات التى يمكنك شراؤها من هناك، مثل: العبايات المغربى والشاى المغربى وزيت الأركان، كما تعرض الدكاكين الصغيرة منتجات الصُناع التقليديين من منسوجات صوفية وأثواب ومجسمات ديكور، بجانب الصناعات المستوردة من باقى مناطق المغرب، مثل الصناعات الجلدية وصناعة الحلى الفضية والثريات النحاسية.

من جهته، قال منتصر بنسعيد، الممثل الإقليمى للخطوط الملكية المغربية فى مصر، إن حركة النقل الجوى بين البلدين تشهد طفرة كبيرة بفضل نمو التدفق السياحى بين البلدين، وجاذبية المنتج السياحى وتنوعه، والتسهيلات الممنوحة فى حصول الأفواج السياحية على تأشيرات الدخول فى البلدين.

وأوضح «بنسعيد»: «عدد الرحلات بين البلدين وصل إلى ٩٠ رحلة شهرية عن طريق الناقلين الجويين الرسميين الوطنيين، وذلك بمعدل ٣ رحلات يوميًا خلال الموسم الصيفى الذى يمثل فترات الذروة السياحية بين البلدين، وذلك على هامش المبادرة التى أطلقتها الخطوط المغربية لعدد من الشركات السياحية المصرية لزيارة المدن المغربية لبحث سبل تنشيط التدفق السياحى بين البلدين».

وأضاف: «تلك المبادرة تعكس أهمية دور وكالات السفر والسياحة التى تقع عليها مسئولية كبيرة فى تشجيع التدفق السياحى والمساهمة فى تحسين المنتج السياحى، ودعم الجهود المتواصلة التى تبذلها الحكومتان المصرية والمغربية للنهوض بالتعاون السياحى بينهما، وتشجيع التدفق السياحى فى الاتجاهين، والترويج المشترك للمنتج للسياحى المصرى والمغربى فى الأسواق السياحية الأخرى، فى إطار مساعى البلدين لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية بينهما».

وتابع: «هناك تواصل مستمر بين الحكومتين المصرية والمغربية لبحث الأفكار والسبل لتسهيل حركة التدفق السياحى، وبحث جميع المقترحات لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، وتجاوز المعوقات التى تحول دون تفعيل بروتوكولات التعاون فى الميدان السياحى وتيسير السفر والانتقال بين البلدين». واختتم: «الخطوط المغربية تعمل مع شركات السياحة المصرية منذ ٣ سنوات، من أجل دفع عجلة السياحة المصرية المغربية إلى الأمام ومضاعفتها بين البلدين، فضلًا عن الشراكات التى تدخلها الخطوط المغربية مع الشركة الوطنية مصر للطيران، وعلى رأسها اتفاقية المشاركة بالرمز لخدمة عملاء كل من البلدين فى إطار العلاقات الوطيدة بينهما».