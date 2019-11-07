حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:

مهنيًا: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.

عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.

صحيًا: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلامًا في الظهر، حاول الخروج مرارًا طويلة لتتخلص من هذه الآلام.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

