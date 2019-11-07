حظك اليوم.. برج الثور الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:

مهنيًا: قطار الحظ يمر بالقرب منك من دون أن تحرك ساكنًا، ترافقك التأثيرات الإيجابية والحظوظ في مختلف الجلسات واللقاءات سواء أكانت اجتماعية أو تجارية.

عاطفيًا: لا تتصرف بشكل عدائي ولا تهاجم الحبيب مهما يكن السبب ومهما تكن وطأة الظروف قاسية عليك لأنك بذلك تزيد الأمور سوءًا.

صحيًا: آلام في الظهر أو القدمين نتيجة الوقوف ساعات طويلة في العمل، وعدم القيام بالتمارين الرياضية التي يمكن أن تساعدك على التخلص منها.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

