حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: تناقش أمورًا جدية، وتفاوض على راتب جديد أو مشروع يجب أن يبصر النور، تتفاهم مع المحيط بإيجابية، وتجد آذانًا مصغية لمقترحاتك.

عاطفيًا: تعيش فرصة حب مميزة، أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك الشخصية، وتعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة

صحيًا: كل الظروف الإيجابية في مصلحتك، والتحكم في الوقت ملك يديك، فلا تتردد لحظة في الاستفادة من هذا الواقع لتولي وضعك الصحي الاهتمام اللازم.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.