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عفريتة الأسفلت.. أول سائقة سكوتر فى "أوبر": خفت أعمل حادثة.. وأمى قالت لى: "الموت مالوش كبير"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:39 م
جريدة الدستور
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الحياة ليست مكانًا للضعفاء.. هذه هى الحكمة التى تؤمن بها إيمان أسامة، الشابة العشرينية التى لم تستسلم لضياع حلمها بالتدريس فى الجامعة لتصنع حلمًا جديدًا أكبر وهو أن تصبح وزيرة للسياحة، وأن تسلك طريق تحقيق الحلم بقيادة «سكوتر» ضمن شركة «أوبر».

«الدستور» التقت «إيمان»، ٢٤ عامًا، خريجة المعهد العالى للدراسات النوعية، الذى تخرجت فيه بتقدير امتياز، وكانت الأولى على دفعتها، لكن الحظ لم يكن حليفها فضاع حلمها فى العمل بمجال التدريس الأكاديمى، لتروى كيف أصبحت أول فتاة تعمل بالشركة على «سكوتر».

تقول «إيمان»: «لو كان أى شخص تعرض لما تعرضت له لاستسلم ودخل فى حالة اكتئاب، لكننى قررت أن أصنع حلمًا جديدًا أكبر، وأن أسلك طريق تحقيقه فورًا ودون تأجيل من خلال البحث عن مهنة تدر علىّ دخلًا يحقق لى الاستقلال المادى».
وتضيف: «كان علىّ أن أبحث عن فكرة خارج الصندوق، ولإيمانى بأن المرأة مثل الرجل فكرت فى استغلال هوايتى وهى قيادة الدراجات النارية (سكوتر)، وبدأت فى التواصل مع شركة أوبر للبحث عن فرصة عمل، وبالفعل حصلت عليها وكنت أول فتاة فى مصر تمتهن هذه المهنة».
وتكشف: «أمى كانت تشجعنى، وحينما سألتها ألا تخافين أن أتعرض لحادث على الطريق وأموت، ردّها كان محفزًا لى لأنها قالت: (يا بنتى الموت مالوش كبير وممكن يجيلك وأنتِ فى البيت أو فى حضنى، سلمى أمرك لله).. كانت كلماتها مشجعة للغاية جعلتنى أقف على أرض صلبة ومحت شعورى بالخوف واستقر واطمأن قلبى».
وتستكمل: «كنت أخشى من ردة فعل أخى الأكبر عندما يعلم بأمر مهنتى الجديدة، وكنت أتوقع أن يرفض بشدة، لكننى لم أجد حلًا سوى إخباره بما قررت وأقدمت على فعله، وقلت له بالفعل بعد أن استجمعت شجاعتى ووقفت أمامه لأرى ردة فعله، وكنت أظن أنه سيعاندنى لكننى فوجئت به يقول لى: (ما دام عملًا شريفًا فتوكلى على الله وتجاهلى نظرات بعض المتأخرين عقليًا أصحاب الفكر الجامد)، فشعرت بسعادة لم أشعر بها من قبل، وهنا زادت رغبتى فى العمل بمهنتى المقربة لقلبى».
وتؤكد إيمان: «بعض أفراد عائلتى اعترضوا ورفضوا الفكرة، ومنهم خالتى وبناتها اللاتى اعتبرن الأمر غريبًا على ثقافتنا كمصريين، ولكن دعم أمى وأخى كان سندى وجعل همتى وعزيمتى فى السماء، عصية على أن يهزها أى انتقاد أو رأى مخالف، ولعل دعم صديقى المقرب ضاعف من إصرارى على الاستمرار».
وتضيف: «توجهت لاستخراج ترخيص سكوتر، وما إن وصلت لإدارة المرور ووقفت فى طابور الدراجات وجدت الجميع ينادينى: (يا آنسة ده طابور الموتوسيكلات مكانك مش هنا)، فأخبرتهم بأننى جئت لاستخراج ترخيص لدراجة نارية، وهنا بدأت التعليقات، والاستفسارات، من نوعية: (أهلك عارفين.. ولا من وراهم؟، وأنتِ هتسوقى موتوسيكل ليه يا آنسة؟)، ولكننى تجاهلتهم وأتممت الإجراءات».
وتواصل: «أول يوم عمل سمعت تعليقات لا حد لها، غالبيتها ساخرة أو تحمل إيحاءات مثل (إيه يا شبح، أيوه يا جامد، يا معلم)، بجانب التضييق علىّ من سائقى الميكروباصات، حتى إن أحدهم اصطدم بى فطرت فى الهواء ووقعت على الأرض، وكدت أموت لولا ستر الله».
وتقول إيمان: «للأسف تعرضت لواقعة تحرش من شاب كنت أقوم بتوصيله، كان ملتصقًا بى وكنت أحاول الابتعاد عنه، ولكنه كان فى قمة القذارة، وهنا كان أمامى خياران، الأول أن أترك عملى أو أتحمل المضايقات، وعندما أخبرت والدتى قالت: (نركب بنات فقط)، ومن هنا قررت أن أقوم بتوصيل الفتيات فقط وأصبح لى زبائنى، ووجدت تخوفًا منهن فى البداية بأننى قد لا أكون مؤهلة للقيادة بشكل احترافى، لكن مع التجربة أصبحت الآن معروفة وذات صيت وسمعة طيبة».
وتختتم: «رغم عملى سائقة الآن، فإن حلم التدريس الجامعى ما زال يراودنى وسأسعى لتحقيقه، كما أننى على يقين أننى سأصبح وزيرة للسياحة فى المستقبل».
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