الديهي: أردوغان "أبو لهب" هذا الزمان.. شوه صورة الإسلام

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، تغريدة الديكتاتور "أردوغان" بشأن تعريفه للشخص الإرهابي، قائلا، إن ممارساتك في شمال سوريا وفي العراق، وما فعلته الدولة العثمانية ضد الأرمن لا تقول ذلك.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية " TEN"، أن أمثالك هو من شوه صورة الإسلام كفكر ودين، متابعا: "أنتم تقتلون باسم الدين، والإسلام والدين بريء منكم".



وأذاع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" مقطع فيديو لـ"أردوغان"، معلقا: "أردوغان هو أبوجهل وأبولهب هذا الزمان، بيكفّر سوريا ويرجع يقول نصر من الله وفتح قريب".

