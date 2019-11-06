الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

وزيرة الصحة: تلقينا خطاب شكر من دولة تشاد لعلاج مواطنيها من فيروس سي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أكدت وزيرة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، حققت نجاحا كبيرا، حيث تلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان خطاب شكر من الحكومة التشادية على ما قدمته مصر، في مسح وعلاج مواطني دولة تشاد.

وأوضحت أنه تم إنشاء 11 مركزًا لمسح وعلاج فيروس سي وبي بتشاد، إضافةً إلى العديد من المراكز التي تم افتتاحها بدولة جنوب السودان.

وأشارت إلى أن المبادرة مستمرة وسوف يتم إطلاقها في دولتي إريتريا وأوغندا خلال الأيام القليلة القادمة، لافتةً إلى استكمال المبادرة الرئاسية في عدد من الدول الإفريقية الصديقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الصحة على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

أيام زمان

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

«مزاج الأبنودي».. شجّع ليفربول وكره «الإسكالوب بانيه»

ads

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

الصحة

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

العوامل المؤثرة بالسلب على القولون

مستحضرات تحمى البشرة من أضرار برودة الشتاء

العدسات اللاصقة تجمع الجراثيم تحت قرنية العين

الرئيس نيوز

"لخفض التوتر" ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن قراراها بشأن النووي

"السيسي" يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

السيسي يؤكد حرص مصرعلى النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح مواطني افريقيا

"عبد العال" من المتحف الكبير: "أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية"

منوعات

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

يفعلها معظم النساء وتسبب جفاف الشعر

طرح "جوارب" مايكل جاكسون للبيع بمليونى دولار

كشكول

"عبد التواب" : فحص انضباط الدراسة فى ٣٤ مدرسة بإدارة المستقبل

"تربية بنين الأزهر" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

المدرسة اليابانية توجه تلاميذها بارتداء شال وجلباب احتفالا بالمولد النبوي

شاهد.. طالبات "دراسات" الإسكندرية فى زيارة خاصة لدار أيتام بالعصافرة

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

"التفكير الإبداعى وريادة الأعمال" بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك