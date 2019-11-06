وزيرة الصحة: تلقينا خطاب شكر من دولة تشاد لعلاج مواطنيها من فيروس سي

أكدت وزيرة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، حققت نجاحا كبيرا، حيث تلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان خطاب شكر من الحكومة التشادية على ما قدمته مصر، في مسح وعلاج مواطني دولة تشاد.



وأوضحت أنه تم إنشاء 11 مركزًا لمسح وعلاج فيروس سي وبي بتشاد، إضافةً إلى العديد من المراكز التي تم افتتاحها بدولة جنوب السودان.



وأشارت إلى أن المبادرة مستمرة وسوف يتم إطلاقها في دولتي إريتريا وأوغندا خلال الأيام القليلة القادمة، لافتةً إلى استكمال المبادرة الرئاسية في عدد من الدول الإفريقية الصديقة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الصحة على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية.