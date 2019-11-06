الصحة: خطوات سريعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الفشل الكلوي

كشفت وزيرة الصحة، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية؛ للكشف المبكر عن الفشل الكلوي تحت مظلة "١٠٠ مليون صحة"، وفقًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الصحة على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية.



وأشارت إلى أن الوزارة في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لوضع الخطة التنفيذية للمبادرة، لتنفيذها على غرار مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وفيما يخص المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، قالت وزيرة الصحة: "إننا نتحرك بخطى أسرع من الجدول الزمني المقرر، بهدف شمول كافة المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الجديد"، حيث تم إطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد، وجاري تمهيد المنشآت الطبية، وتسجيل المواطنين بـ5 محافظات أخري وهي "الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، السويس" في إطار تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة، حيث سيتم التشغيل التجريبي لمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء في شهر مارس 2020، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية،على أن يتم استكمال باقي محافظات المرحلة الأولي قبل انتهاء عام 2020.