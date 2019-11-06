السيطرة على حريق بقرية سياحية في بورسعيد (صور)

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بإحدى القرى السياحية بشارع طرح البحر في حي الشرق، التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، دون وقوع أي إصابات.



تلقت الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق داخل غرفة بالشاليه رقم 705 بقرية سياحية شهيرة بشارع طرح البحر في حي الشرق، فتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى القرية، وتم السيطرة على الحريق واخماده قبل انتقاله إلى الشاليهات المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للتعرف على أسباب الحريق وملابسات الحادث، وجاري حصر الخسائر المادية بالغرفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.