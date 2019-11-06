الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:21 م
طباعة


اتولد قبل أمل دنقل بـ سنتين، واتوفى قبله بـ سنتين، يحيى الطاهر عبدالله، الضلع التالت فى مثلث بـ يجمعه مع أمل والأبنودى. المثلث اللى نزح من قبلى فى الستينيات بأحلام عريضة، ما اتحققش منها حاجة على المستوى الشخصى «ولا حتى الأبنودى» بس عملوا أكتر من المتوقع من حيث المجد الأدبى «بمن فيهم الأبنودى».
يحيى كان من الأقصر، وسمع عن الأبنودى وأمل فـ أواخر الخمسينيات، هم كانوا بدأوا يكتبوا ويتعرفوا فى محيط جنوب الصعيد، فـ استقال من شغله وراح قنا عاش فـ البيت مع الأبنودى، فـ بقوا شلة مش بس مبدعين لكن كمان مثقفين من الطراز الرفيع، وقراء من الدرجة الأولى.
أواخر الخمسينيات كان عنده يدوب عشرين سنة، بس هو كان اتعلم، وخد دبلوم الزراعة «ودى كانت حاجة كبيرة وقتها فـ مصر عمومًا، والصعيد خصوصًا» واتوظف كمان، لكنه ساب كل ده وراح للأدب والثقافة.
١٩٦٢، الأبنودى وأمل سابوا الصعيد، الأبنودى راح مصر، وأمل راح إسكندرية، وسابوا يحيى فـ قنا، بس هو حصلهم بعد كده بـ شوية، وسكن مع الأبنودى فـ بولاق الدكرور، وبدأ يتعرف كـ كاتب قصة قصيرة.
القصص اللى كان بـ يكتبها يحيى كانت فى عالم خاص، «الحدوتة» فيها مش كل حاجة، ومكنش ليها علاقة بـ عالم السياسة، ومفيهاش مباشرة، يمكن علشان كده استدعاؤه مش زى أمل وعبدالرحمن، هو موجود أكتر وسط النخبة، والمهتمين بالأدب والثقافة، مش بالشأن العام والعمل الجماهيرى. يحيى كان موجود دايمًا على المقاهى الأدبية، خصوصًا مقهى «ريش»، اللى كان رمز لـ حاجات كتير إيجابية، وحاجات تانية سلبية، وكلنا عارفين إن نجم مثلًا له شعر فى هجاء ريش واللى بـ يقعدوا عليه، كمان نجيب سرور عمل كده فى بروتوكولات حكماء مقهى ريش.
كان حضور يحيى ناتجًا من قصصه، اللى كان بـ يحفظها غيبًا، ويقولها كأنها شعر، فـ كانت أشبه بـ فكرة الحكواتى، هو كمان كان مشغول بالسير الشعبية، وعنده خطط لاستلهامها فى أعمال.
اللى قدم يحيى على نطاق أوسع كان يوسف إدريس، والجمل فى جرنان المساء، وبعد شوية بقى يحيى واحد من أهم كتاب الحركة الثقافية فى أواخر الستينات وطول فترة السبعينات، وكان صديق مقرب للدكاترة جابر عصفور والعظيم عبدالمحسن طه بدر، وعبدالمنعم تليمة، واتجوز أخت الدكتور تليمة وخلف منها بنتين وولد، والولد اتوفى صغير، والبنتين معروف منهم أسماء يحيى الطاهر، اللى انشغلت برضه بالفن والثقافة.
فى أبريل ١٩٨١، فى طريق الواحات، اتعرض يحيى لـ حادثة أليمة، واتوفى، وكان أول صدمة من المجموعة دى، ولما أمل كتب آخر قصايده «الجنوبى» كتب مقطع منها لأسماء، كان من أشهر وأجمل مقاطع الرثاء
ليت أسماء تعرف أن أباها صعد
لم يمت
هل يموت الذى كان «يحيا»
كأن الحياة أبد
وكأن الشراب نفد
وكأن البنات الجميلات يمشين فوق الزبد
عاش منتصبا
بينما ينحنى القلب يبحث عما فقد
مش بس أمل اللى رثى يحيى، لكن دى كانت الأبرز.
بعد وفاة يحيى، قرر المخرج خيرى بشارة إنه يعمل فيلم عن رواية لـ يحيى، وكان فيلم «الطوق والإسورة»، وشارك الأبنودى فى كتابة السيناريو مع خيرى، والفيلم بقى واحد من الكلاسيكيات بالنسبة للمثقفين، مع إنه، وكما هو متوقع، ما انتشرش على المستوى الجماهيرى، لأن الفيلم كان، زى معظم شغل يحيى، مش مشغول بـ فكرة الأعلى مبيعًا، والأكثر إيرادات والبيست سيلر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصرى" الإخوانية لإثارة الفوضى

منذ حوالي 10 ساعات

بعد "أبو تورتة".. مصطفى أبو تسعة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

منذ يوم

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

ads

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

أيام زمان

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

«مزاج الأبنودي».. شجّع ليفربول وكره «الإسكالوب بانيه»

ads

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

الصحة

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

العوامل المؤثرة بالسلب على القولون

مستحضرات تحمى البشرة من أضرار برودة الشتاء

العدسات اللاصقة تجمع الجراثيم تحت قرنية العين

الرئيس نيوز

"لخفض التوتر" ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن قراراها بشأن النووي

"السيسي" يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

السيسي يؤكد حرص مصرعلى النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح مواطني افريقيا

"عبد العال" من المتحف الكبير: "أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية"

منوعات

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

يفعلها معظم النساء وتسبب جفاف الشعر

طرح "جوارب" مايكل جاكسون للبيع بمليونى دولار

كشكول

"عبد التواب" : فحص انضباط الدراسة فى ٣٤ مدرسة بإدارة المستقبل

"تربية بنين الأزهر" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

المدرسة اليابانية توجه تلاميذها بارتداء شال وجلباب احتفالا بالمولد النبوي

شاهد.. طالبات "دراسات" الإسكندرية فى زيارة خاصة لدار أيتام بالعصافرة

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

"التفكير الإبداعى وريادة الأعمال" بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك