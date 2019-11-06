الصحة: التدريب والتعليم الطبي المهني ضمن أولويات القيادة السياسية

أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الارتقاء بمستوى التعليم الطبي المهني في مصر خاصةً في ظل ما تشهده مصر حاليًا من طفرة طبية أشادت بها المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، مشددةً على أن التدريب المستمر للأطباء والفريق الطبي يأتي ضمن أولويات القيادة السياسية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، وممثل كلية طب جامعة هارفارد بعد أن شهدت الوزيرة توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المقر الجديد للزمالة المصرية" "المعهد القومي لتدريب الأطباء" سابقًا.



وأشارت وزارة الصحة، إلى أن البرنامج التدريبي، يتضمن نوعين من التدريب الأول إعداد مدربين لأطباء الزمالة المصرية بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية وتضم الدفعة الأولى ٢٠٠ "مدرب" وتستمر لمدة ٩ أشهر، على أن تبدأ الدفعة الأولى بالتدريب في شهر ديسمبر المقبل، والآخر يتضمن التدريب في مجال الأبحاث الإكلينكية لأطباء وزارة الصحة والسكان.



وأشادت وزيرة الصحة والسكان بالتعاون المثمر بين الوزارة وجامعة هارفارد، مؤكدةً أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم للزمالة المصرية من برامج تدريبية لرفع كفاءتهم الطبية المهنية، لافتة إلى أن التعاون سيستمر لمدة ٣ سنوات، مؤكدة على أهمية وضرورة البحث العلمي كجزء من برامج التدريب.