العثور على جثة شاب مقتولًا بالدقهلية

عثر أحد أهالي منطقة السرايا بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية على جثة شاب مقتول وملقى بجوار الأراضى الزراعية على طريق الشيخ برهام.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا من أحد أهالي قرية دميرة بعثورهم على جثة شاب مقتول، وملقى بأرض زراعية على طريق الشيخ برهام بمنطقة السرايا بالقرية.



وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب في العقد الثالث من عمره.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طلخا على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.