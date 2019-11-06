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فن

12 فيلمًا يتنافسون بـ"أفاق السينما العربية" بالقاهرة السينمائي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:16 م
بالقاهرة السينمائي
بالقاهرة السينمائي
محمد مجدي
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ينطلق بعد أيام قليلة، مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 وتحديدًا في الفترة ما بين 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، على أن يقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتكشف "الدستور" النقاب عن أسماء الأفلام الـ 12 المشاركة في فعاليات مسابقة أفاق السينما العربية للمهرجان، وهي كالآتي:

1. بيك نعيش|مهدي برصاوي| تونس، فرنسا، لبنان| 2019
2. بغداد في خيالي |سمير| سويسرا، ألمانيا، المملكة المتحدة، العراق|2019
3. بيروت المحطة الأخيرة |إيلي كمال| لبنان، الإمارات العربية المتحدة| 2019
4. نجمة الصبح| جود سعيد| سوريا|2019
5. من أجل القضية|حسن بنجلون| المغرب|2019
6. شارع حيفا|مهند حيال| العراق| 2019
7. أوفسايد الخرطوم|مروة زين| السودان، النرويج، الدنمارك|2019
8. ع البار| سامي التليلي| تونس، فرنسا|2019
9. باركور| فاطمة الزهراء زموم|الجزائر، فرنسا|2019
10. سيدة البحر | شهد أمين|السعودية، الإمارات، العراق|2019
11. نساء الجناح ج|محمد نظيف| المغرب|2019
12. نوم الديك في الحبل|سيف عبد الله|مصر، السودان|2019

كما جاء أسماء لجنة تحكيم المسابقة كالآتي:
1. بيرس هاندلنج|ناقد ومبرمج|كندا (رئيس لجنة التحكيم)
2. هنا شيحة| ممثلة | مصر
3. ستيفنكيتانوف|منتج| بلغاريا
4. لمياء الشرايبي|منتجة| المغرب
5. أمين بوحافة| موسيقي| تونس

وتمنح جوائز المسابقة الدولية كالآتي:
1. جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى، وتمنح للمخرج.
2. جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
3. جائزة أحسن فيلم غير روائى.
4. جائزة أحسن أداء تمثيلى.
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