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اقتصاد

"المركزي" يخصص 4 مليار جنيه لدعم الشركات الناشئة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:14 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
حسن كامل- طارق عتمان
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي خصص نحو 4 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وعلى رأسها قطاع الابتكار والإبداع التكنولوجي والخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحا أننا نعلم إن هناك عديد من المبادرات بهذا المجال، وكانت هناك لقاءات بين الجانبين المصري والفرنسي وتعاون كبير لإطلاق هذه المسابقة.

وأضاف عامر خلال فعاليات إطلاق المسابقة الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والفرنسية بالقرية الذكية مساء اليوم: "هدفنا الأسمى أن يكون هناك قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة على النمو وسط تقدم هائل للتكنولوجيا والابتكار في العالم".

وأشار عامر إلى أن دعم الابتكار والشركات الناشئة هو أداة للمستقبل بمصر، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات والجانب الفرنسي لفتح الطريق للمجددين والمبتكرين والمطورين، مضيفا: "لدينا مهمة كبرى في القطاع المصرفي لنستفيد من الفرص المتاحة لدعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة وللمبدعين والمبتكرين".
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