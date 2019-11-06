الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

الديهي: مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:12 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
رباب الأهواني
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي، يغير المفاهيم ويرسي قواعد جديدة، لافتا إلى أنه تحدث عن ضرورة إرساء حقوق الإنسان الشامل، وهي حق الإنسان في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والصحة والتعليم.

وأوضح مقدم برنامج "بالورقة والقلم": "أن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين"، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإنشاء الفيلل والقصور، وفي نفس الوقت تنشئ وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وتابع: "الدولة حققت أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، كما أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم".

واستكمل: "مشكلة منتقدي حقوق الإنسان في مصر أنهم يبحثون عن الحق في التظاهر والإضراب وقلة الأدب وزواج المثليين"، معلقا: "لا يجب اختزال حقوق الإنسان في قلة الأدب"، مشيرا إلى أن مشكلة خالد أبوالنجا في مصر أنه "مش عارف يتجوز راجل زيه".

وأكد أن مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم، وما يجري في مصر الآن في مجال حقوق الإنسان غير مسبوق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

منذ يوم

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

منذ ساعتين

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

أيام زمان

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

«مزاج الأبنودي».. شجّع ليفربول وكره «الإسكالوب بانيه»

ads

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

الصحة

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

العوامل المؤثرة بالسلب على القولون

مستحضرات تحمى البشرة من أضرار برودة الشتاء

العدسات اللاصقة تجمع الجراثيم تحت قرنية العين

الرئيس نيوز

"لخفض التوتر" ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن قراراها بشأن النووي

"السيسي" يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

السيسي يؤكد حرص مصرعلى النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح مواطني افريقيا

"عبد العال" من المتحف الكبير: "أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية"

منوعات

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

يفعلها معظم النساء وتسبب جفاف الشعر

طرح "جوارب" مايكل جاكسون للبيع بمليونى دولار

كشكول

"عبد التواب" : فحص انضباط الدراسة فى ٣٤ مدرسة بإدارة المستقبل

"تربية بنين الأزهر" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

المدرسة اليابانية توجه تلاميذها بارتداء شال وجلباب احتفالا بالمولد النبوي

شاهد.. طالبات "دراسات" الإسكندرية فى زيارة خاصة لدار أيتام بالعصافرة

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

"التفكير الإبداعى وريادة الأعمال" بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك