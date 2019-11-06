الديهي: مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي، يغير المفاهيم ويرسي قواعد جديدة، لافتا إلى أنه تحدث عن ضرورة إرساء حقوق الإنسان الشامل، وهي حق الإنسان في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والصحة والتعليم.



وأوضح مقدم برنامج "بالورقة والقلم": "أن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين"، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإنشاء الفيلل والقصور، وفي نفس الوقت تنشئ وحدات سكنية لمحدودي الدخل.



وتابع: "الدولة حققت أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، كما أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم".



واستكمل: "مشكلة منتقدي حقوق الإنسان في مصر أنهم يبحثون عن الحق في التظاهر والإضراب وقلة الأدب وزواج المثليين"، معلقا: "لا يجب اختزال حقوق الإنسان في قلة الأدب"، مشيرا إلى أن مشكلة خالد أبوالنجا في مصر أنه "مش عارف يتجوز راجل زيه".



وأكد أن مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم، وما يجري في مصر الآن في مجال حقوق الإنسان غير مسبوق.

